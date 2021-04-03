أخبار مصر.. عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي بقناة السويس اليوم

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تصريحات رئيس هيئة قناة السويس، بانتهاء عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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رئيس هيئة قناة السويس: عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحى اليوم

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم السبت، يتم اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن.

السكة الحديد تعلن جداول تشغيل شهر رمضان.. وتعديلات بمواعيد قطارات بحرى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط بمناسبة حلول شهر رمضان بما يتماشى مع مواعيد هذا الشهر الكريم ابتداءً من أول أيام شهر رمضان الموافق يوم الثلاثاء 13/4/2021 وبيانها كالتالى :

رئيس هيئة قناة السويس: عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحى اليوم

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن اليوم السبت، يتم اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن.

التخطيط: مصر تتقدم 20 مرتبة من بين 132 دولة فى الترتيب العالمى للمعرفة

قال الدكتور علاء زهران رئيس لمعهد التخطيط القومي، إن المؤتمرات الدولية السنوية لها دور فى تسليط الأضواء على قضايا التنمية المحورية فى مصر، حيث سبق لهذه المؤتمرات فى دوراتها السابقة طرح قضايا التعليم، والتصنيع المستدام، وتعزيز الزراعة المستدامة، والطاقة المستدامة، ليأتى اليوم إلى طرح قضية الاقتصادات الرقمية ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

النقل: إدارة السكة الحديد أوتوماتيكيا بالتعاون مع 3 شركات عالمية فى 2022.. فيديو

قدم ”الخليج 365” بثا مباشرا، للقاء المهندس كامل الوزير وزير النقل، مع سائقى القطارات والعمال بمحطة سكك حديد المنيا، بالتركيز الشديد خلال القيادة وضرورة مراعاة البعد الإنسانى خلال السير على السكة الحديد، مناشداً إياهم ببذل قصارى الجهد فى التركيز، حيث إن الحوادث تتم نتيجة عدم التركيز وحال تركيز السائق لما أمامه بعينيه يجب عليه الوقوف رغم أنه ليس دوره ولكن الجانب الإنسانى أهم.

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تعد أزمة الزيادة السكانية، من أكثر القضايا المجتمعية التى تؤرق الدولة المصرية، وتحمل أبعاد وتأثيرات على مستوى الأسرة والدولة، وهو الأمر الذى دفع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، لإقرار اعداد مقرر القضايا المجتمعية والتى تستهدف رفع درجة وعى الطالب الجامعى بقضايا (الزيادة السكانية- حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون الدراسة فى هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية.

خريطة الطرق المغلقة بالقاهرة لمرور موكب المومياوات الملكية.. انفوجراف

تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد اليوم السبت من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، وذلك على النحو التالى:

الجو بديع والدنيا ربيع.. الأرصاد: أجواء ربيعية بكافة الأنحاء الأسبوع الجارى.. ارتفاع درجات الحرارة من الغد وتصل 8 درجات.. وتحذيرات من تخفيف الملابس لبرودة الأجواء ليلا.. وننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس

حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال هذا الأسبوع، حيث تسود أجواء ربيعية على كافة أنحاء الجمهورية وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء من غدا الأحد ولكن تبقى درجات الحرارة الصغرى منخفضة والأجواء باردة ليلا.

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اهتمت وسائل الإعلام العالمية الصادرة اليوم بإلقاء الضوء على استعداد مصر لنقل مومياوات 22 ملكا وملكة من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن حشود المصريين من المتوقع أن تصطف فى الشوارع لمشاهدة موكب تاريخى لحكام بلادهم القدامى عبر العاصمة القاهرة.

حصاد الوزرات.. موكب_المومياوات_الملكية.. أبرز اهتمامات المصريين قبل الحدث

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قالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، إن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إعلان مجلس الوزراء إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى والتى ستشهد تغييرات جذرية فى المنظومة الاقتصادية لتحقيق الاستدامة فى معدلات النمو وتحسن مستوى المعيشة؛ وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات فى بيئة مواتية.

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