شكرا لقرائتكم خبر عن "الآثار" تهدى الرئيس السيسى التذكرة رقم 1 للمتحف القومى للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت وزارة الآثار الرئيس عبد الفتاح السيسى التذكرة رقم 1 للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط قبل وصول الموكب الذهبى.

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".