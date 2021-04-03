شكرا لقرائتكم خبر عن "اندبندنت" تصف موكب المومياوات الملكية فى القاهرة بالحدث غير المسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة الاندبنبدت البريطانية، إن المصريين سيصطفون فى شوارع القاهرة لمشاهدة موكب من الملوك والملكات يمرون عبر المدينة التاريخية.

سيتم نقل 22 مومياء ملكية فى كبسولات مصممة خصيصًا من المتحف المصرى بوسط ميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط، على بعد حوالى 5 كيلو مترات إلى الجنوب الشرقى.



تقرير الاندبندنت

وقالت الصحيفة البريطانية: "سيكون ما يسمى بالموكب الذهبي للفراعنة حدثًا غير مسبوق مع ترتيبات أمنية مشددة، حيث اغلقت السلطات ميدان التحرير وأقسام أخرى من الطريق قبل البدء".

سيتم نقل الملوك الـ18 والأربع ملكات حسب الترتيب الزمنى لعهودهم ، بدءًا من آخر ملوك الأسرة السابعة عشر، الذى حكم فى القرن السادس عشر قبل الميلاد ويُعتقد أنه لقى موتًا عنيفًا.

لحماية المومياوات خلال العرض، سيتم وضعها فى كبسولات خاصة مملوءة بالنيتروجين وتحمل على بطاقات تهدئها وتوفر الاستقرار، وفقًا لعالم الآثار المصرى ووزير الآثار السابق زاهى حواس، الذى سيعلق مع تطور الأحداث.

وقال: "اخترنا متحف الحضارة لأننا نريد ولأول مرة عرض المومياوات بطريقة حضارية ومتعلمة وليس للترفيه كما كانت فى المتحف المصري".

وسيشمل العرض أيضًا مومياوات رمسيس الثانى، الذى حكم لمدة 67 عاما، والملكة حتشبوت عام 1871، أقوى أنثى فرعون.