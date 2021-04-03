شكرا لقرائتكم خبر عن دقائق وتنطلق الرحلة الذهبية.. شاهد آخر الاستعدادات أمام المتحف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقائق قليلة وتنطلق الرحلة الذهبية، فى موكب مهيب تخرج 22 من مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء من المتحف المصرى بالتحرير لتصل إلى مقرها الدائم والأخير بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وتتم حاليا الاستعدادات النهائية، حيث تم وضع مومياوات ملوك وملكات مصر القدماء فى العربات التى ستحملهم والمصممة على الطراز الفرعونى، ليخرجوا واحد تلو الآخر من بوابات المتحف المصرى بالتحرير.

فيما أصطفت العربات والخيول وجميع المشاركين فى العرض ليخرج الموكب فى أبهى صورة، وانتشرت رجال الأمن وعمليات التأمين فى كافة الشوارع لخط سير الموكب.

وستخرج المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.