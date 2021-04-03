بالصور.. مساعدو وزير الداخلية يتفقدون الإجراءات الأمنية لاحتفالية نقل المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصوير - هاني رجب:

تفقد مساعدو وزير الداخلية، مساء اليوم السبت، محيط ميدان التحرير؛ لمتابعة إجراءات تأمين الاحتفال بالحدث العالمي بنقل المومياوات الملكية من متحف بالتحرير إلى المتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

جاء ذلك في الوقت الذي تتجه كل أنظار العالم خلال الدقائق القليلة المُقبلة، إلى القاهرة لمتابعة أحداث موكب نقل المومياوات الملكية.

وينطلق الموكب المهيب لنقل 22 مومياء ملكية عبر شوارع القاهرة، حيث يضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى.

ومن المقرر أن يتم إغلاق كل الطرق المؤدية لمحيط ميدان التحرير وقت الاحتفالية، بينما وفرت وزارة الداخلية طريق بديلة للمترددين على الطرق المُغلقة.

لمعرفة الطرق المُغلقة والطرق البديلة طالع الرابطين التاليين:

دقائق تفصلنا عن نقل المومياوات الملكية.. إليكم أهم الطرق المُغلقة

احتفالية "نقل المومياوات".. 7 طرق بديلة خلال 150 دقيقة