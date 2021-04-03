مصدر أمني يُكذب ادعات زيادة الجريمة في مصر: "المعدلات انخفضت 17 %"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم إذاعته بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بارتفاع معدلات الجريمة فى مصر نظرًا لغلاء المعيشة زاعمًا انشغال وزارة الداخلية بالتضييق على المعارضين السياسيين ومحاولة غلق قنواتهم الإعلامية بدلاً من التركيز على الحد من ارتفاع معدلات الجرائم.

وأكد المصدر الأمني، اليوم السبت، أن ماتم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتى فى إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب فى محاولة لتأليب الرأى العام.

وأشارت الوزارة إلى ما تقرره المؤشرات الإحصائية من انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم عام 2020 عن عام 2019 بنسبة 17 %.