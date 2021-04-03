وزير الآثار يهدي الرئيس السيسي التذكرة رقم 1 للمتحف القومي للحضارة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أهدى وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، التذكرة رقم 1 للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط قبل وصول موكب المومياوات.

عبّر الرئيس السيسي، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وكتب الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".