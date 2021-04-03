أخبار مصر

"أفتخرُ بانتمائي لتِلك الحضارةِ العَريقة".. انتصار السيسي تعلق على موكب المومياوات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علقت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على احتفالية موكب المومياوات الملكية من ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط.

وقالت السيدة انتصار عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "تحتفي مِصرُ اليوم بحدثٍ استثنائيٍ فَريدٍ من نوعِه، نقل المُومياواتِ المَلكية إلى المُتحفِ القومِيِّ للحضارةِ بمَدينةِ الفُسطاط، في مشهدٍ يعبِّرُ عن عظمةِ تِلك الحضارةِ العَريقة التي قدَّمت ومازالت للإنسانيةِ إرثاً فريداً ومتنوعاً، يُساهِمُ في تقدُّمها وازدِهارها".

وأضافت: "أفتخرُ بانتمائي لتِلك الحضارةِ العَريقة، وبحجم العملِ والجهدِ الذي قام به المصريُّون لإبهارِ العالمِ في تِلكَ المُناسَبةِ المُميَّزة".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا