"حتشبسوت".. ماذا نعرف عن أقوى ملكات مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعد الملكة حتشبسوت، ابنة الملك تحتمس الأول، إحدى أهم وأشهر ملكات مصر وأكثرهن إثارة على مدار التاريخ، بعدما نجحت في حكم مصر بقوة على مدار أكثر من 20 عاما، صنعت خلالها الكثير من الإنجازات، لعل أبرزها معبد حتشبسوت الشهير في الدير البحري.

آمون حتشبسوت، هي الملكة الخامسة ضمن تسلسل ملوك الأسرة الثامنة عشرة، تزوجت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني، فأصبحت الوصية على عرش مصر والحاكم الفعلي للبلاد، وحكمت لعدة سنوات نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث، الذي كان صغيرًا عندما اعتلى العرش.

منعت التقاليد فى مصر القديمة المرأة من أن تصبح ملكًا، إلا أنها كسرت هذه القاعدة باعتبارها ابنة ملك وزوجة آخر، وبذلك فإنها ذات دم ملكي نقي، وفرضت نفسها ملكا لمصر رغم أنف الكهنة.

حكمت بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثاني كوصية على الملك الصغير تحتمس الثالث في البداية ثم كملكة وابنة الإله آمون.

تم العثور على مومياء الملكة حتشبسوت عام 1903م في مقبرة "KV 60"، بوادي الملوك في الأقصر.

جدير بالذكر أن موكب المومياوات الملكية يضم 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

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