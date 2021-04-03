احتفالية نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

22 مومياء ملكية تنطلق في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

أنظار العالم مسلطة على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمتابعة موكب المومياوات الملكية بدء من ميدان التحرير وصولا لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.