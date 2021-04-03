شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إعادة هيكلة حافز الكيلو متر في السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم إعادة هيكلة حافز الكيلو وحافز الكيلو النظيف خلال الأسبوع المقبل تقريبا.

وأضاف الوزير، خلال جولته التفقدية بالمنيا، أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، خاصة أن الدولة وفرت كل الإمكانات، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ خطة التطوير الشامل للمنظومة للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة للراكب وبما يسمح بنقل 2 مليون راكب يوميا في يونيو عام 2024.

وأوضح الوزير أن التطوير يشمل الوحدات المتحركة حيث يتم توريد (عربات وجرارات) جديدة تشكل نقلة نوعية كبيرة إلى جانب تطوير وتحديث الأسطول الحالي، كما يتم تطوير كل ورش السكة الحديد لأنها مع العنصر البشري عماد منظومة التطوير.