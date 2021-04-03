شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف شارع دبي وكوبري عمر أفندي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، آخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة تقاطع منطقة المرور القديم ، وأعمال رصف عدد من الشوارع بنطاق حي غرب بشبين الكوم ، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة علي أرض الواقع.

وتفقد المحافظ ، أعمال رصف شارع دبي الرئيس ومتفرعاته ، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك ، وبلاعات مياه الأمطار ، فيما أشاد بحجم الأعمال والجهد المبذول ، مشدداً علي ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت للارتقاء بالمظهر العام للحي.

كما تفقد المحافظ المرحلة النهائية لأعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري عمر أفندي ، وتنفيذ أعمال الكهرباء والدهانات للكوبري ، كما تم الانتهاء من تركيب الأعمدة الديكويرية والرخام والأعمدة الحديدية للمشي الجديد ، ووجه المحافظ بالبدء في التشغيل المبدئي للكوبري ، والبدء في تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري مبارك علي غرار ما تم تنفيذه بكوبري عمر أفندي .

وأكد محافظ المنوفية حرصه علي رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة ، مشيراً إلي أن هناك طفرة كبيرة تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية ، كون قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة ، باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.