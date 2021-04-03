شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في واقعة استقبال مدير إدارة بنها التعليمية الجديد بالطبل والمزمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إحالة المتسبب في احتفالية إدارة بنها باستقبال المدير العام الجديد خالد جرامون، بالطبل والمزمار البلدي، للتحقيق إثر تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو وصور للاحتفالية وما شهدته من عدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين العاملين بالإدارة بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء والتعليمات الواردة من الوزارة.

وأكدت المديرية، في بيان صحفي السبت، أن هذه الاحتفالية التي وقعت الخميس الماضي وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت للعملية التعليمية، واصفة طريقة الاستقبال بأنها غير تربوية نهائيا.

في سياق متصل، شدد محمود على اتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون مع المقصرين وأصحاب المصالح، مضيفا أننا نسعى جميعا للمحافظة على كيان المنظومة التعليمية ونهضة التعليم بالقليوبية، وتنفيذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية.

كان العاملون بإدارة بنها التعليمية قد استقبلوا الخميس الماضي خالد جرامون مدير عام الادارة الجديد بالطبل والمزمار البلدي، احتفالا بتوليه المنصب عقب قرار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتعيينه مديرا عاما لإدارة بنها التعليمية.

وأجرى جرامون جولة على مكاتب الإدارة وأقسامها للاطمئنان على سير العمل والتشديد على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال جرامون إن مكتبه مفتوح للجميع معلمين وأولياء أمور وطلاب؛ لحل كل المشاكل واجتياز المصاعب في إطار المطالب المشروعة التي لاتخالف صحيح القانون.

وأضاف قائلا: «آخر حاجه أفكر فيها هي الشؤون القانونية»، في إشارة إلى أن جولاته لا تهدف لتصيد الأخطاء ولكن معالجتها واقعيا وعلى الأرض من أجل الخروج بمنظومة تعليمية راقية تتماشى مع سياسة الدولة والوزارة في الارتقاء بالتعليم وتطبيق النظام التعليمي الجديد، في ظل الظروف الاستثثنائية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا.