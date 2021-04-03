شكرا لقرائتكم خبر عن علي المصيلحي : بدء التحول الرقمي لبطاقات التموين غدا.. ولدينا 40٪ اكتفاء ذاتي من اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إن الوزارة استعدت بشكل كامل لشهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن هناك زيادة في حجم المعروض في الأسواق لكافة السلع المنتاجات، ونقوم بعمل العديد من المعارض مثل «أهلا رمضان»، والذي سيتم افتتاحه غدًا الأحد في مركز المؤتمرات ، ويشترك فيه حوالي 168 من كبرى شركات الصناعات الغذائية، ويعرض فيه كل أنواع السلع وهناك تخفيضات من 15 أو 18 % إلى 28 % على السلع.

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر اليوم السبت، وبحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، أن هناك 27 معرضًا أخرين في جميع عواصم المحافظات، بالإضافة إلى 161 شادر من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهناك 20 سلسلة تجارية سوف يكون بها ركن خاص بـ «أهلا رمضان»، كذلك هناك 1000 منفذ من جمعيتي و1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية، و1800 منفذ للسلاسل التجارية بالاضافة للعربيات المتنقلة التابعة للوزارة.

وأكد وزير التموين أن قامت الوزارة بتفعيل كوبونات الشراء، بحيث يكون هناك دفتر مؤمن للغاية به جميع الفئات من 20 جنيهًا إلى 100 جنيه، يستطيع أي شخص شراء المنتاجات بما بعادل الكوبون الموجوده معه، وذلك تسهيلًا على المواطنين.

وتابع أن سيتم خلال الشهر الكريم طرح كميات كبيرة من الياميش، والبلح، وعقدنا اتفاقية مع محافظة الوادي لجديد للحصول على البلح الذي يبدأ من 10 جنيه للكيلو، مضيفًا أن مصر من أكبر البلدان في إنتاج البلح، وخلال شهر سيتم اطلاق منطقة لوجستية في الوادي الجديد ، خاصة بالتمور.

وأوضح الوزير أن غدًا الأحد سيكون بداية انطلاق نظام معلومات إدارة البطاقات الذكية في التحول الرقمي بالوزارة، مضيفًا أن الوزارة كانت الأولي في الدخول في مشروع التحول الرقمي، سواء البطاقة الجديدة للفئات الأكثر احتياجا أو ضم أو تعديل البيانات فكل العمليات أصبح فيها قاعدة بيانات أساسية شاملة وصحيحة، مضيفًا أنه كذلك مع قرار الرئيس السيسي الأخير بزيادة الحد الأدني من الأجور، تم على الفور رفع تعديل تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، وتم رفع شرط الدخل إلى 2400 جنيه والمعاش إلى 1500 بداية من الأول من يوليو المقبل.

وقال المصيلحي إن هناك نحو 64 مليون مواطن مستفيد من الدعم تمويني، و71.2 مليون مواطن حائز للخبز، مضيفًا أن هناك 22.5 مليون بطاقة تموينية في مصر.

أما بالنسبة للحوم الحمراء، قال وزير التموين، إنه لدينا تعاقد لمدة عامين مع السودان، يتم من خلاله توريد ما نطلبة في كافة المناسبات في مجال اللحوم، والحيوانات تاتي حية، وتحجر لفترة في أبوسنبل ثم يتم ذبحها في مجزر جنوب الوادي، وتنقل في برادات وتتنقل إلى جميع أنحاء الجمهورية، ولمدة ٣ سنوات لم يرتفع سعر كيلو اللحوم ، وهو ٨٥ جنيه، مشيرا إلى أن لدينا مصدر أخر من اللحوم ،وهي اللحوم المجمدة التي تاتي من البرازيل، ولدينا ٤٠٪ اكتفاء ذاتي من اللحوم المصرية، والإنتاج الحيواني سيزيد خلال الفترة المقبلة.