شكرا لقرائتكم خبر عن العناني ونظيره اليوناني يبحثان تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السبت، هاريس ثيوشاريس وزير السياحة اليوناني، ونيقولاوس جاريليديس، السفير اليوناني بالقاهرة، وذلك في إطار الزيارة الحالية للوزير اليوناني لمصر تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه مساء السبت أبريل الجاري.

وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة واستئناف الحركة السياحية بين البلدين، والحركة السياحة حول العالم، كما تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال السياحة البحرية Sea Cruises.

وأكد وزير السياحة اليوناني حرصه على المشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية، لافتا الي أنه في زيارة لمصر لمدة 36 ساعة فقط للمشاركة في حضور هذا الحدث الفريد.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور خالد العناني وزير السياحة اليوناني أحد المستنسخات الأثرية من إنتاج مصنع المستنسخات الأثرية الذي تم افتتاحه أواخر الشهر الماضي.

في سياق متصل، زار وزير السياحة اليوناني والسفير اليوناني بالقاهرة، صباح اليوم، منطقة أهرامات الجيزة، حيث رافقهما خلال الزيارة المهندس أحمد يوسف، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم والذي قدم لهم شرحاً وافياً عن تاريخ المنطقة وآثارها.

كما اصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية بدأت بزيارة الهرم الأكبر من الداخل، ثم توجهوا الي منطقة البانوراما حيث حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بها لتسجيل زيارتهم، واختتموا جولتهم بزيارة منطقة تمثال أبو الهول.

وخلال الجولة أعرب وزير السياحة اليوناني عن سعادته بزيارة الهرم الأكبر من الداخل العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا للعالم القديم، كما تسأل عن طريقة نحت تمثال أبو الهول وعن تاريخ التمثال.