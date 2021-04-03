شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد اختبارات برج إشارات سمالوط قبل دخوله الخدمة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات برج إشارات سمالوط في شمال محافظة المنيا، ضمن مشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات على خط سكك حديد بنى سويف أسيوط، بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL .

شهد الوزير الاختبارات النهائية للبرج تمهيداً لدخوله الخدمة والمنطقه الأوتوماتيكيه بين مطاى وسمالوط بطول 12 كم غدا الأحد، ليصل إجمالي كهربة الاشارات على الخط إلى 102 كم، وأكد على ضرورة تكثيف الاعمال بمشروعات تحديث نظم الإشارات لزيارة معدلات الامان والسلامة على الخطوط.



أعلن الوزير إعادة هيكلة حافز الكيلو وحافز الكيلو النظيف خلال الأسبوع المقبل تقريبا، وأجري جولة تفقدية بمحافظة المنيا، لمتابعة سير العمل في مرفق السكك الحديدية والخدمات المقدمة للمواطنين وتفقد عمرات العربات في الورش، وإجراءات الصيانة الدورية للقطارات لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.



كما تفقد الوزير محطة السكك الحديدية بالمنيا، ووجه بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وارتداء الركاب للكمامات والاستغلال الأمثل لكافة الأصول والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول خطة تطوير السكة الحديد حيث أكد على أنه جاري العمل لتنفيذها على مدار الساعة في كافة عناصر المنظومة من وحدات متحركة إلى بنية أساسية إلى إعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري على أحدث نظم التكنولوجيا. ثم توجه الوزير لورشة المنيا للسكك الحديدية المتخصصة في عمرة عربات الركاب والمقامة على مساحة ١١ فدانا حيث شاهد مراحل العمرات.