شكرا لقرائتكم خبر عن موكب المومياوات الملكية .. رمسيس الثالث (21) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع غروب شمس اليوم السبت، تبدأ مومياء الملك رمسيس الثالث، في التحرك ضمن موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

الملك رمسيس الثالث، يُعتبر آخر الملوك المحاربين في الدولة الحديثة، وعلى الرغم من الانتصارات والإنجازات العظيمة التي حققها، فقد وقع ضحية لمؤامرة عرفت بأسم « مؤامرة الحريم» دبرتها زوجته الثانوية تي؛ من أجل تنصيب ابنها بينتاؤور على العرش، ‏‎عثر على مومياء الملك عام ١٨٨١ في خبيئة الدير البحري غرب الأقصر.

تم العثور ‏على مومياء الملك رمسيس الثالث في خبيئة الدير البحري، غرب الأقصر، عام 1881.

وتأتي عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.

ويضم موكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ومن المقرر أن يتحرك موكب المومياوات من المتحف المصري إلى ميدان التحرير ثم إلى ميدان سيمون بوليفار ثم إلى كورنيش النيل حتي حي السيدة زينيب ثم مصر القديمة وحتي منطقة الفسطاط ومتحف الحضارة.

ويحظى الحدث بتغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.