شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء أول محطة للغاز الطبيعي في بيلا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أعمال حفر لإنشاء أول محطة غاز طبيعي لتمويل السيارات بالمدينة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في ظل اهتمام الدولة بنقل سيارات القطاعين الحكومي والخاص من التمويل بالسولار إلى الغاز الطبيعى، في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير تقنيات تحويل السيارات بالغاز الطبيعي لمواكبة استراتيجية الدولة من خلال وزارة البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بمختلف أنواع السيارات والمركبات.



تابع المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، الأعمال الجارية لأعمال الحفر لإنشاء المحطة ضمن المشروعات القومية الجاري دراسة آليات تنفيذها حالياً من قبل وزارات الدولة المختصة تتضمن إحلال عدد كبير من مركبات النقل الجماعي بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص العاملة بالسولار وتحويلها بماكينات تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين وكذلك إنشاء عدد كبير من محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المدن والمحافظات.