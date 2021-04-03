شكرا لقرائتكم خبر عن بالخيول.. الغردقة تحتفل باليوم العالمى لللتوعية بالتوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع أكاديمية الغردقة للفروسية احتفالاً بالتزامن اليوم العالمى لللتوعية بالتوحد داخل مزرعة الخيول، بحضور 40 من ذوى القدارات والهمم.

أشارت سالى محمود منسق مركز القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، إلى أنه يجب العمل على دمج الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد في المجتمع بشكل صحيح؛ تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 إبريل عام 2007، واحتفل العالم به لأول مرة في عام 2008 .

أضاف أحمد القوصى رئيس أكاديمية الغردقة للفروسية، أن العلاج بركوب الخيل أحد طرق العلاج العصرية التي يتبعها المختصون لتدريب وعلاج بعض حالات متلازمة داون والتوحد.