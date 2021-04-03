شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المستشفيات الجامعية في بنها يتفقد الخدمة الصحية في 4 أقسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، بالمرور على عدد من أقسام المستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وقال بيان صحفي السبت، إنه في اطار المتابعة المستمرة، والوقوف على المستجدات، وإزالة أي معوقات تعوق سير العمل، قام «الدخاخني» بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي، للاطمئنان على المرضى، وحسن سير العمل، ومدى رضاء المرضى عن مستوى الأداء وتقديم الخدة الطبية، مشيرا إلى أن الجولة جاءت بمرافقة مشرفى الأمن الإدارى بالمستشفيات الجامعية.