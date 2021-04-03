شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 25 جنيها عن العام الماضي.. وزير التموين : 725 سعر أردب القمح في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، برئاسة كرم جبر، اليوم السبت، الدكتور على المصيلحى وزير التموين ، في جلسة حوارية مفتوحة، بحضور عددا من كبار السياسيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

وأشار المصيلحي ، عن استراتيجية الوزارة في ظل جائحة كورونا ، ومدى توافر السلع الاستراتيجية ووجود مخزون لها ، وكذلك دور الوزارة في رمضان ، والتخفيضات التي ستقدمها لخدمة المواطنين.

وأكد وزير التموين ، أن سعر أردب القمح هذا العام سيكون ٧٢٥ جنيه أي بزيادة ٢٥ جنيها عن العام الماضي ، وبتكلفة ٦٧٠ مليون جنيه عن أسعار العام الماضي، مشيرا إلى أن هناك ١٨ مليار جنيه تكاليف شراء الأقماح هذا العام، مشيرا في الوقت نفسه أن مصر تستهلك من ٢٥٠ إلي ٢٧٠ مليون رغيف يوميا ، يقل خلال شهر رمضان إلي٢٢٠ مليون رغيف يوميا، مضيفا أن هناك متابعة يومية عن المخزون من السلع الرئيسية، تصل بشكل يومي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه رحب كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام ، بالدكتور علي مصلحي وزير التموين ، مشيدا بحديثه حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنه سبق وأن قدمنا لقاءات كثيرة مع عدد من الوزراء ليكون هناك جسر تواصل مع الإعلاميين والصحفيين مع المسؤولين ، وذلك لخلق حالة تفاهم بين الإعلاميين والوزراء، وهنا جبر، الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك.