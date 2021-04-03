شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتابع مشروعات «حياة كريمة» في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستسار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر أنه في إطار المتابعة الدورية للمشروع القومي تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذي يتم تنفيذ مرحلته قام بجولة تفقدية بمدينة إسنا، لتفقد سير العمل بالمشروع لمتابعة الأعمال وكفاءة الأداء ونسب التنفيذ على أرض الواقع .

مشروعات حياة كريمة بقرى اسنا

وبدأت جولة محافظ الاقصر، بتفقد أعمال تأهيل وتبطين ترعة الكلابية بطول 13 كم، ضمن أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة بمدينة إسنا بإجمالي أطوال 84 كم، حيث يتم تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع على مستوى محافظة الأقصر بإجمالي أطوال 305 كم، بتكلفة تبلغ 970 مليون جنيها تقريبا.

مشروعات حياة كريمة بقرى اسنا

كما تفقد محافظ الاقصر، أعمال الإحلال والتجديد وصيانة ورفع كفاءة محطة مياه شرب الكلابية النقالي، التي تم إنشائها عام 1995، حيث تجري أعمال إحلال وتجديد للمحطة وتغيير المحركات والطلمبات لرفع قدرتها من 4 بار إلى 9 بار، بهدف القضاء على مشكلات ضعف مياه الشرب بالمناطق المرتفعة والمحرومة بالقرية والمناطق المجاورة بالكلابية الغربية والشرقية .

مشروعات حياة كريمة بقرى اسنا

بينما تفقد محافظ الاقصر، أعمال مشروع تركيب الغاز الطبيعي لقرى النجوع والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا قبل حلول شهر رمضان الكريم، ليتم البدء في أعمال الرصف فور الانتهاء من تركيب الغاز، كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش مدينة إسنا .

كما توجه محافظ الأقصر، إلى قرية الدير لمتابعة أعمال مد وتدعيم وتطوير شبكات مياه الشرب بالقرية، حيث يتم أعمال مد وتدعيم لمياه الشرب بالقرية بطول 15 كم ضمن أعمال مد وتدعيم على مستوى مدينة إسنا بإجمالي أطوال 54 كم، حيث استمع المحافظ من مسؤولي الشركة المنفذة إلى معدلات نسب التنفيذ التي تجري بصورة متقدمة حيث تم تنفيذ 50% من الأعمال المقررة خلال مدة 15 يوما .

مشروعات حياة كريمة بقرى اسنا

يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الجديد لتطوير القرى المصرية الذي يتبناه رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يأتي ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، ويستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القرى الريف الذي يعيش فيه 56% من السكان خلال 3 سنوات فقط، من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بعدد 51 مركزا، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.

وينفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتشارك وزارة التنمية المحلية وكل أجهزة الدولة في التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركزا تحت إشراف وزارة الإسكان و27 مركزا تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.