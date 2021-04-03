شكرا لقرائتكم خبر عن لاستقبال مرضى كورونا .. تشغيل المبنى الجديد في «حميات سوهاج» بطاقة 56 سريرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء تشغيل المبنى الجديد بمستشفى حميات مدينة سوهاج، وذلك بهدف زيادة أعداد الأسرة المتاحة لاستقبال مرضى فيروس «كورونا» بطاقة 56 سرير، بإجمالى تكلفة بلغت 12 مليون جنيه.

وقال المحافظ إنه بتشغيل المبنى الجديد، يصبح إجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 86 سريرا، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية مركزة، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبإشراف من وزارتي التنمية المحلية والصحة.

من جانبها قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن تطوير مستشفى حميات سوهاج، يأتي في إطار رفع كفاءة المنظومة الطبية للمحافظة، حيث تم رفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى، وزيادة الطاقة الإستيعابية، وأسرة العناية المركزة، وتركيب تانك للأكسجين، منوهه بأنه تم تخصيص 14 سرير بالمبنى الجديد، كعناية متوسطة، مع توفير جميع الأجهزة والمستلزمات المطلوبة، والبدء في استقبال المرضى بداية من أمس الجمعة.