شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الطرق المغلقة أثناء سير موكب المومياوات الفرعونية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت إدارة مرور الجيزة، عددا من الكبارى والمحاور، لفتح الطريق أمام موكب المومياوات الذهبى، لنقل عدد 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك مساء اليوم السبت، وهى كالتالى:

1- غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م.

2- غلق منافذ الدخول والخروج لميدان التحرير من كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو.

3- غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر باتجاه شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاه القادم من الجيزة.

4- غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال.

5 - غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) فى اتجاه ميدان أثر النبى.

6 - غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.



خريطة الطرق المغلقة لسير موكب المومياوات الفرعونية

ويبدأ موكب المومياوات الذهبى خط سيره من المتحف المصرى فى التحرير، مع إطلاق شرارة البدء بإطلاق 21 طلقة فى الهواء، ليبدأ الموكب من متحف التحرير سيره مروراً بميدان التحرير حتى يصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة وبث هذا الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، وهناك 400 من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار حملة إعلانية للترويج لهذا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية خاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.