شكرا لقرائتكم خبر عن الرحلة الذهبية.. خط سير المومياوات الفرعونية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر العالم لحظة خروج ملوك مصر من المتحف المصرى فى التحرير، فى مشهد مهيب يضم 22 مومياء لملوك مصر القدماء، فى موكب ذهبى ضخم تتابع حركته كافة وسائل الإعلام العالمية وهو يتجه إلى المتحف القومى للحضارة.

ويبدأ موكب المومياوات الذهبى خط سيره من المتحف المصرى فى التحرير، مع إطلاق شرارة البدء بإطلاق 21 طلقة فى الهواء، ليبدأ الموكب من متحف التحرير سيره مروراً بميدان التحرير حتى يصل إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.



خط سير المومياوات الفرعونية

ومن المقرر أن يتم إذاعة وبث هذا الحدث على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، وهناك 400 من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.

وأطلقت وزارة السياحة والآثار حملة إعلانية للترويج لهذا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية خاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.