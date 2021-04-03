شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز المومياوات الملكية فى المتحف المصرى بالتحرير قبل انطلاق الموكب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المتحف القومى للحضارة المصرية، لاستقبال موكب المومياوات الملكية، والذى ينطلق من المتحف المصرى بميدان التحريراليوم السبت، فى موكب مهيب، تتجه أنظار العالم إليه.

وفى هذا الصدد، نشرت الصفحة الرسمية لمتحف الحضارة المصرية عبر "فيس بوك"، صورا لتجهيز المومياوات والصناديق، فى متحف التحرير استعدادا للموكب، وذلك قبل وضعهم فى السيارات المجهزة لنقلهم فى الرحلة المهيبة، والتى زينت بعلم مصر، وعلق الحساب على الصور: "تجهيز المومياوات قبل الموكب العظيم بعد قليل".



المومياوات



تجهيز المومياوات قبل نقلها



تجهيز المومياوات



متحف الحضارة المصرية

وينتظر العالم لحظة خروج ملوك مصر من المتحف المصرى بالتحرير فى مشهد مهيب متوجهين إلى المتحف القومى للحضارة، ويضم الموكب الضخم 22 مومياء لملوك مصر القدماء، بينهم الملك سقنن رع تاعا، الذى سيكون أول ملك يغادر المتحف المصرى طبقًا لتسلسل الأحداث، قائد الموكب الملكى من ملوك الأسرة السابعة عشرة، كان حاكمًا لطيبة "الأقصر حاليًا"، بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس، وأكمل الحرب من بعده ابناه كامس وأحمس الأول.

وعثر على مومياء الملك سقنن رع تاعا داخل تابوت ضخم من خشب الأرز بخبيئة الدير البحرى غرب الأقصر عام 1881م، وتشير الدراسات إلى أن الملك مات فى الأربعينيات من عمره، ولم تذكر كتب التاريخ ملابسات وأسباب وفاته، وحسب الدكتورة سحر سليم، أستاذ الأشعة بطب القاهرة، قالت إن الأشعة المقطعية للمومياء كشفت عن تعرضه لضربات فى الرأس والوجه وإصابته بجروح قاتلة، وأوضحت أن دراسة كشفت عن وجود تضاهى كبير بين أسلحة الهكسوس وجروح الملك ما يكشف عن دوره البطولى فى مواجهتهم.