شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة وزارة التموين لمراقبة الأسواق فى رمضان وعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تشمل الرقابة المشددة على كل السلاسل التجارية - منع بيع الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على الصحة والبيئة - متابعة صلاحية السلع والتشديد على الأسعار

شملت خطة وزارة التموين بشأن العمل خلال شهر رمضان وفترة عيد الفطر المبارك، تحقيق التواجد الرقابي بالأسواق بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية لتحقيق الاستقرار فى المعاملات والعمل لتوفير السلع ومكافحة الغش والمغالاة في الأسعار.

وشملت الخطة التى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها تنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجبة على كافة السلاسل التجارية لمواجهة فيروس كورونا، والوقوف على مدى توافر جميع السلع خلال فترة رمضان والعيد، ضبط الأسواق الجملة والنصف جملة والقطاعي والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها، التصدي للباعة الجائلين والتركيز على المناطق الشعبية التي ينتشر هؤلاء الباعة، مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية، التصدي لظاهرة بيع الألعاب النارية نظرا لخطورتها وتأثيرها على الصحة والبيئة.

واشتملت الخطة المناطق التي سيتم فيها تطبيق الإجراءات من خلال المديريات المختلفة للوزارة، وعبر الخطوط الساخنة والأرقام المعلنة من خلال الوزارة.