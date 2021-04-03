شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد نتيجة مسابقة الإدارة الإشرافية.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، نتيجة المجموعة الأولى من مسابقة الإدارة الإشرافية، لعام 2020م، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المنتدبون بالديوان العام والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية:

1.

عمر أحمد يوسف مدني

أسوان

مكتب رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش

2.

محمد محمود عبد المعبود مسعود

الإسماعيلية

مفتش عام دعوي بالديوان العام

3.

محمد السيد محمد حسن سيد أحمد

الشرقية

مفتش عام دعوي بالديوان العام

4.

شريف درويش أبو الحسن بدوي

المنوفية

مفتش عام دعوي بالديوان العام

5.

محمد مصطفى محمد هارون

الجيزة

الإدارة العامة لبحوث الدعوة بالديوان العام

6.

حسن شحاتة عثمان جمعة

الدقهلية

الإدارة العامة للإرشاد الديني بالديوان العام

7.

أحمد عبد اللطيف محمد علي

الشرقية

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ثانياً: مفتش دعوة ندبًا بالمديرية أو إحدى الإدارات التابعة لها وفق الاحتياج الفعلي الذي يقرره مدير المديرية لمدة ستة أشهر، ويتم النظر في تسكين من تثبت كفاءته في العمل فور انتهائها، وعلى أن يتسلم العمل بالإدارة التي بها عجز من المفتشين وفق رؤية مدير المديرية، وهم :

1.

خالد إبراهيم جمعة أبو العلا جمعة

الشرقية

مفتش دعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية

2.

السيد محمد السيد فراج

الإسكندرية

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

3.

محمود محمد محمد علي

الإسماعيلية

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

4.

إبراهيم على محمد مدني

أسوان

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

5.

محمود أحمد محمد عبد الراضي

أسوان

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

6.

طلعت حسن حسين محمد

أسيوط

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

7.

سمير عبد العزيز محمد دراز

البحيرة

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

8.

حمادة السيد إسماعيل الشيخة

البحيرة

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

9.

الدسوقي عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح الخولى

البحيرة

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

10.

بلال محمد محمد إبراهيم

الجيزة

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

11.

على محمد على سيد أحمد

الجيزة

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

12.

علاء محمود عبد الوهاب عبده خلف

الدقهلية

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

13.

حسن رمضان حسن محمد

سوهاج

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

14.

محمد محمود إسماعيل أحمد

سوهاج

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

15.

مجاهد وحيد مجاهد عبد الغنى

الشرقية

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

16.

محمد عبد الرحمن إسماعيل سالم

الشرقية

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

17.

محمد علي على محمد

الشرقية

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

18.

أحمد فهيم إبراهيم الغرباوي

الغربية

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

19.

أحمد محمد عبد الفتاح يوسف

الفيوم

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

20.

محمد حسن محمد سليمان

الفيوم

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

21.

جمال أحمد عبد العال موسى

الفيوم

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

22.

غريب محمد علي عبد السميع

الفيوم

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

23.

حسام صبري أحمد السيد

القاهرة

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

24.

محمد سيد محمد إبراهيم

قنا

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

25.

سعيد جمعة عزام عبد اللطيف

المنيا

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

26.

أحمد علي سيد أحمد

الوادي الجديد

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

27.

أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد

الشرقية

مفتش دعوة بإحدى الإدارات

ثالثًا: رئيس قسم ندبًا بالمديرية أو بإحدى الإدارات التابعة للمديرية التابع لها حسب الاحتياج الفعلي الذي يقرره مدير المديرية، ويتم تسكين من تثبت كفاءته في إدارة المهام الموكلة إليه بعد سنة ، وأسماؤهم كالتالي:

1.

محسن السيد محمد السيد

الجيزة

رئيس قسم شئون القرآن بالمديرية

2.

خالد راضي خالد عبد الحميد

الجيزة

رئيس قسم شئون المساجد بالمديرية

3.

محمد حسن عبد الكريم أحمد

الأقصر

رئيس قسم بإحدى الإدارات

4.

ياسين نبيل عبد الله الأمير

دمياط

رئيس قسم بإحدى الإدارات

5.

محمد عبد النبي محمود عبد النبي

سوهاج

رئيس قسم بإحدى الإدارات

6.

منصور محمد الهادي على وهدان

الشرقية

رئيس قسم بإحدى الإدارات

7.

محمود محمد مرسي الدغمان

المنوفية

رئيس قسم بإحدى الإدارات

8.

الحارث حسن محمد محمد عبد المطلب

المنوفية

رئيس قسم بإحدى الإدارات

9.

حسام فرحات عبد الستار فرج

المنوفية

رئيس قسم بإحدى الإدارات

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تحديد مواعيد لاحقه لمقابلة باقي المتقدمين، مبدية تمنياتها للجميع بالتوفيق .