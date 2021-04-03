احتفالية "نقل المومياوات".. 7 طرق بديلة خلال 150 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير ورمضان يونس:

أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق عدة محاورة المرورية أمام حركة السيارات والأفراد اليوم السبت 3 أبريل وذلك في إطار الاحتفال بالحدث العالمي بنقل المومياوات الملكية من متحف بالتحرير إلى المتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

على مدار ساعتين ونص الساعة من مساء اليوم السبت، سيتم غلق طرق عدة مؤدية إلى ميدان التحرير خلال الاحتفال بالحدث العالمي بنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

المدة المقرر إغلاق الطرق فيها، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تبدأ من السادسة مساءً حتى الثامنة والنصف مساءً.

وقدمت الإدارة العامة للمرور طرق بديلة للمترددين بمحيط ميدان التحرير خلال احتفالية نقل المومياوات، جاءت على النحو التالي:

1- القادم من ميدان طلعت حرب وصبرى أبوعلم عليه الدخول إلى شارع محمود بسيونى اتجاه الشهيد عبدالمنعم رياض ثم إلى كوبرى أكتوبر ثم إلى الجيزة ومناطق شرق القاهرة أو يتخذ شارع رمسيس ثم لوسط القاهرة أو يسلك شارع الكورنيش لمناطق شبرا والساحل شمال القاهرة.

2- القادم من منطقة رمسيس والكورنيش عليه الدخول لمنطقة ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض تجاه رمسيس أو كوبري 6 أكتوبر لمناطق شرق القاهرة .

3- القادم من الجيزة على كوبرى أكتوبر أعلى منزل الهليتون عليه استكمال الطريق أعلى أكتوبر المسطح العلوى اتجاه منزل الشهيد عبدالمنعم رياض.

4- القادم من طريق الكورنيش أو من اللجنة المركزية والقادم من نفق كمال الدين صلاح عليه أن يسلك محور الكورنيش لمنطقة شمال القاهرة أو يتجه يمينا تجاه رمسيس لشمال القاهرة .

5- أما ميدان البستان فالقادم من شارع الجمهورية يدخول من شارع صبرى أبو علم اتجاه ميدان طلعت حرب أو يدخل يمينا إلى شارع قصر النيل تجاه منطقة وسط المدينة .

4- القادم من شارع الجلاء وكورنيش النيل عليه يسلك لشمال القاهرة ومحافظة الجيزة تجاه كوبرى 15 مايو.

5- أعلى كوبرى أكتوبر القادم من شرق القاهرة عليه عدم النزول من منزل الشهيد عبدالمنعم رياض والاتجاه إلى شارع النيل .

6- أما ميدان الجزيرة فالقادم من كوبري الجلاء عليه يسلك يسارا مطلع كوبري 6 أكتوبر أو إلى مناطق الزمالك.

7- القادم إلى منطقة قصر العينى وعبدالقادر حمزة فعليه أن يسلك يمينا شارع الشيخ ريحان ومع عدم استكمال الطريق إلى سيمون بوليفار أو ميدان التحرير.