دقائق تفصلنا عن نقل المومياوات الملكية.. إليكم أهم الطرق المُغلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

دقائق قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل.

وذكرت الداخلية في بيان سابق لها أنه تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد، بداية من السادسة مساءً حتى 8.30 مساءً .

وجاءت الطرق المُغلقة على النحو التالي:

- غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو ، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل و غلق كوبرى الجلاء فى الاتجاه القادم من الجيزة.

- غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الإحتفال، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) فى اتجاه ميدان أثر النبى ، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

- غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م .