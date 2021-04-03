الداخلية تكشف تفاصيل تعرض سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة للضرب في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو لتعرض سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة للضرب من قبل بعض الأشخاص في الشرقية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً تعرض زوجين، من ذوى الاحتياجات الخاصة للتعدي بالضرب من قبل بعض الأشخاص، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 4 أشخاص- سيدة وزوجها- من ذوى الإحتياجات الخاصة، وله معلومات جنائية، وشقيق زوجها "تاجر أدوات صحية" ونجله، طرف ثاني 4 أشخاص- تاجر قطع غيار دراجات نارية وشقيقه، صاحب ورشة، عامل بمحل قطع غيار دراجات نارية- له معلومات جنائية- بسبب اعتقاد الأولى والثاني قيام الطرف الثاني ببيع قطع غيار لتروسيكل الثاني بسعر مرتفع".

باستدعاء وسؤال الطرف الأول اتهموا الطرف الثاني بالتعدي عليهم بالسب والضرب وإحداث إصابت بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والتحرش اللفظي والتنمر على السيدة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في الشرقية من ضبط 3 متهمين من الطرف الثاني، وتبين إصابة أحدهم بجرح قطعي بيده، وبمواجهتهم قرروا قيام السيدة وزوجها بالتعدي عليهم بالسب حال قيام الزوج بشراء قطعة غيار للتروسيكل الخاص به وقيام السيدة بإحضار باقي أفراد الطرف الأول والتشاجر معهم، مما أدى إلى حدوث الإصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.