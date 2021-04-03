السيسي منح الريف قبلة الحياة.. "رياضة النواب" تتفقد مراكز شباب البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تفقد وفد من لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، عددًا من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية؛ لتحسين مستوى الخدمات بالقرى .

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الريف المصري قبلة الحياة بإطلاق تلك المبادرة، لافتًا إلى أن اللجنة حريصة على رصد تلك الإنجازات الكبيرة التي تتحقق في عدد من مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية .

ونوه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بأن الزيارة التي تقوم بها لجنة الشباب تهدف أيضًا إلى متابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بشأن نقص عدد من الخدمات بها، لافتًا إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا مفصلًا عن نتائج أعمال الزيارة .

وأوضح محمود حسين أن هذه الزيارة ستستمر لمدة أربعة أيام، على أن تتم زيارة عدد من أندية محافظة الإسكندرية غدًا الأحد .

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستبدأ زيارتها بلقاء اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة؛ للتعرف على جهود المحافظة في دعم مراكز الشباب، وتعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون على خدمة شباب المحافظة .

وأضاف حسين أن اللجنة ستقوم بزيارة عدد من مراكز الشباب بالبحيرة؛ وهي مركز شباب المحمودية، ومركز شباب العطف، ومركز شباب سيدي دمين بجناكليس، تحت الإنشاء، ومركز شباب زاوية صقر، والذي يقع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأكد الدكتور محمود حسين أن اللجنة ستتوجه إلى محافظة الإسكندرية في ثاني أيام الزيارة، وستلتقي الدكتور محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كما ستتفقد عددًا من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة؛ منها مركز شباب العامرية، وبرج العرب القديم، ومركز شباب الجزائر، ومركز شباب بهيج .

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "اللجنة ستنهي زيارتها بتفقد استاد الإسكندرية ونادي الاتحاد السكندري والنادي الأوليمبي ومركز شباب الأنفوشي والسيالة وسموحة والجياد .

ويضم وفد لجنة الشباب، الذي يترأسه النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، كلًّا من النائب حسام غالي أمين سر اللجنة، ودرويش مرعي، وحازم إمام، ومحمد عمر طارق السيد، وولاء عبد الفتاح، وخالد بدوي، وهادية حسني، وآية مدني، والنائب محمود توشكى، وإبراهيم عبد اللطيف، أمين اللجنة.

وشارك من نواب البحيرة كل من: محمد زين الدين حمدي أبو خشيم، ومحمد الحوفي.