جراحات وزراعة كبد وقسطرة. التعليم العالي تكشف دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول جهود المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم الانتظار.

وأشار التقرير إلى قيام المستشفيات الجامعية بإجراء حوالي 36% من التدخلات الجراحية من إجمالي المرضى في قوائم الانتظار و79% من عمليات زرع الكبد، كما بلغ إجمالي عدد العمليات التي أجرتها المستشفيات الجامعية حوالي 31 ألف عملية.

وأضاف التقرير أنه تم إجراء 10059 جراحة أورام، و6176 جراحة عظام، و30214 جراحة عيون، و10686 جراحة مخ وأعصاب، و67 جراحة القسطرة الطرفية للأوعية الدموية، و507 زراعة قوقعة، و125 زراعة كلى، و43 قسطرة مخية، و45735 قسطرة قلبية، و8400 قلب مفتوح، و236 زراعة كبد.