شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يدعمان العائدين من الخارج في إقامة مشروعات صغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء أشرف الداودى محافظ قنا السبت، خلال زياراته لمحافظة قنا، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، قال وزير القوى العاملة، إن القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة العائدة من الخارج، وعملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع ملائم كبديل لمجال عملها في أي دولة أخرى، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة دائما وأبدا في خدمتهم.

أضاف، أنه حرص على مقابلتهم لكي يطمئن على نجاح مشروعاتهم الصغيرة التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، حتي يتمكنوا من النجاح، مشيدا بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات ومحافظة قنا، وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى من أجل التعاون لخدمة العمالة العائدة من الخارج وخريجي التدريب، كما أشاد بدوره في تنظيم العملية، ويسعى لتلبية طلبات المتدربين ويسهل جميع الإجراءات لتوفير ما يحتاجون إليه لعمل مشروعاتهم.

تابع "سعفان"، حديثة للعمالة العائدة قائلا: «ابدأ مشروعك»، ولا يجب الاستهانة به، ابدأ صغيرا واصقل من نفسك ومهاراتك للوصول للمستوى المطلوب، وهذه هي الفكرة العامة للمبادرة، موجها مديرية القوي العاملة بالمحافظة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات بعمل دورات تدريبية على الفور اعتبارا من غدا الأحد للعمالة العائدة لدراسة احتياجات المتدربين للعمل على توفيرها وتذليل العقبات أمامهم في الفترة المقبلة، مع توفير العمالة المدربة اللازمة لمشروعاتهم من خلال المديرية بما يتناسب مع مجالات عملهم كما وجه مديرية القوي العاملة بمتابعة الوظائف بالنسبة للعمالة العائدة، لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة. مشيرا إلى أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، التي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

من جانبه، قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، شكره لوزير القوى العاملة على اهتمامه ومساندته للعاملين بمحافظة قنا في كافة القطاعات الخدمية، مشيرا إلى أن مديرية القوى العاملة بقنا أعدّت حصرا بالعمالة العائدة من الخارج وتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التي يرغبون في إقامتها، مؤكدا أن المحافظة سوف تقدم كافة التسهيلات اللازمة لافتا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل يد تبنى وتعمر ولذا فإن المحافظة تعمل على إلزام اصحاب المصانع والمشروعات بإعطاء الأولوية في التشغيل للشباب القنائى ما أحدث مؤخرا تغيراً ملموساً في ثقافة الشباب بالاتجاه إلى العمل الحر.