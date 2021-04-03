شكرا لقرائتكم خبر عن بعد افتتاحه لاستقبال المومياوات الملكية .. 10 معلومات عن المتحف القومي للحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مومياوات ملوك وملكات مصر الـ22 لمغادرة مقرها بالمتحف المصري بالتحرير الذي كان مستقرها لنحو 119 عاما لتنتقل مساء اليوم السبت في موكب أسطوري لمقرها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

وتم افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية في التاسعة من صباح اليوم، ليكون هذا المتحف واحداً من أهم وأكبر متاحف الآثار في العالم.

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وفيما يلي أبرز المعلومات عن المتحف القومي للحضارة :

1- يقع المتحف في مدينة الفسطاط التي أنشأها عمرو بن العاص عام 640م كأول عاصمة في الحقبة الإسلامية المصرية.

2- في 1982.. أعلنت اليونسكو عن حملة دولية لإنشاء المتحف القومي للحضارة ومتحف النوبة بأسوان والإعلان عن مسابقة معمارية لتصميم المتحف، ويعد التصميم الحالي لمهندس معماري مصري.

المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

3- في 1999.. تم اختيار الموقع الحالي لمتحف الحضارة بالفسطاط في منطقة عين الصيرة.

4- في 2002.. وضع حجر الأساس لمبني المتحف القومي للحضارة.

5- مساحة المتحف نحو مساحة 33.5 فدان منها 130 ألف متر مربع من المباني.

6- في 2017.. افتتحت وزارة الآثار المتحف جزئيًا عن طريق افتتاح المعرض المؤقت للحرف التراثية في مصر.

المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

7ـ يضم 50 ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

8- هو أول متحف يتم تخصيصه لمجمل الحضارة المصرية.

9ـ يتضمن المتحف مساحات للمعارض المؤقتة، فضلاً عن معرض خاص بتطور مدينة القاهرة الحديثة.

10ـ يضم المتحف أبنية خدمية، وتجارية، وترفيهية، ومركزاً بحثياً لعلوم المواد القديمة والترميم، كما سيكون المتحف مقراً لاستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات، كعروض الأفلام، والمؤتمرات، والمحاضرات، والأنشطة الثقافية.

المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

وينطلق اليوم السبت موكب المومياوات الملكية ، لنقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية عبر شوارع القاهرة.

يضم الموكب عددا من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى«.

ويحظى الموكب بتغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.

وتأتي عملية نقل المومياوات ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.