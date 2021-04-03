شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الإثيوبي: سنبدأ توليد الطاقة من سد النهضة في أغسطس بعد الملء الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير المياه والري الإثيوبي، إن إثيوبيا تبذل جهودًا مضاعفة لبدء توليد الطاقة من سد النهضة أغسطس المقبل، بعد إتمام الملء الثاني لبحيرة السد.

تأت تصريحات وزير الري الإثيوبي على هامش اجتماعات سد النهضة في كينشاسا، إذ يحظى هذا الاجتماع بأهمية كبرى كونه أول اجتماع عقب تولي الكونغو رئاسة الاتحاد الافريقي فبراير الماضي، خلفاً لدولة جنوب أفريقيا كما أنه أول اجتماع بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، شديدة اللهجة الذي حذر فيها من الانتقاص حال المساس بحصة مصر من مياه النيل.

وقال السيسي خلال جولته بالمجرى الملاحى لقناة السويس، الثلاثاء الماضي، «لا أحد يستطيع أن يُقدم على هذه الخطوة، ومن يرد أن يفعل فليرنا ماذا يمكنه أن يفعل، وهذا ليس تهديدًا لأحد، إنما تأكيد على حقنا في المياه.. معركتنا هي معركة تفاوض، والأسابيع المقبلة ستشهد تحركات في هذا الاتجاه، والأمور تحكمها القوانين الدولية ذات الصلة بالمياه العابرة للحدود، ونتمنى أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومنصف».

وتابع الرئيس السيسي: «إحنا مش بنتكلم كتير، محدش يقدر ياخذ نقطة مياه من مصر، اللي عايز يجرب يجرب، عمرنا ما هددنا، حوارنا دائماً رشيد وصبور، وعدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، نحن لا نهدد، ماء مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر».