شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقف القطار أثناء عبور جنازة في سوهاج».. وزير النقل يعلن تكريم سائق بالسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن تكريم سائق قطار من محافظة سوهاج، واستضافته بمكتبه في غضون الأسبوع الجاري، لتصرفه الإنساني إذ أوقف قطار يقوده أثناء عبور جنازة من مكان غير مخصص للمارة في محافظة سوهاج.



قال الوزير خلال جولته بالمحافظة، إن محطة المنيا الرئيسية تحتاج إلى تطوير، وأن مشكلة الباعة الجائلين سوف يتم وضع حل جذري لها وسيتصدي لها بقوة، وذلك ردا على سؤال طرحه أحد المواطنين بمحطة قطارات المنيا حول خطورتهم وعدم قدرة الوزارة في التعامل معهم إذ قال المواطن للوزير: «أنت مش هتقدر على الباعة الجائلين». فرد الوزير: «إن شاء الله هقدر عليهم».



طالب الوزير بعدم تخريد أي عربات قطارات قبل فحصها بشكل جيد وإعادة إصلاح العربات التي تحتاج إلى صيانة حفاظا على أموال الهيئة، وعدم استخدام الفرشاة في دهان عربات القطارات ودهانها بشكل مقبول حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي، منوها إلى وجود معدات كبيرة بقيمة مالية عالية دون استخدا، وقال لماذا يتوقف لودر عن العمل بمبلغ 6 ملايين جنيه، وعدم الاستفادة منه، وأصر على تشغيل اللودر.



وقال وزير النقل، إن الوزارة تقوم بفصل قطاع نقل البضائع، من خلال الاعتماد على نظام النقل متعدد الوسائط، لأن قطاع نقل البضائع هام، ويمكن من خلاله الإنفاق على تطوير هيئة السكة الحديد، مطالبا جميع العاملين بالسكة الحديد بالتعلم وتطوير أنفسهم، مؤكدا أن من يحصل على شهادة عليا أثناء الخدمة سوف يتم ترقيته حسب الدرجه التي تم تعيينه عليها، ولكن لن يتم ترقيته حسب المؤهل الذي حصل عليه، ومن يرفض بينه وبينى القانون.



وعقد الوزير لقاءا مع سائقي القطارات والعمال بمحطة سكك حديد المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث طالب، بالتركيز الشديد خلال القيادة وضرورة مراعاة البعد الإنساني خلال السير على السكة الحديد، مناشداً إياهم ببذل قصارى الجهد في عملهم .