شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة أعمال تنفيذ سدود وبحيرات حماية قرية الزعفرانة بالبحر الأحمر من أخطار السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس محمد السيد عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، اليوم السبت، بالمرور على الأعمال الجارى تنفيذها بعملية إنشاء عدد 2 بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة بوادى عربة، لحماية قرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر من أخطار السيول.

يجرى العمل باعمال الحفر والتسوية والارنكة للميول الجانبية للبحيرة رقم 3 واعمال توريد احجار دبش بالبحيرة، تمهيدا للبدء في اعمال مبانى الدبش بالمونة وذلك في وجود مهندسي التنفيذ ومهندسى الاشراف.

وتم التاكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية للتنفيذ وعلى الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا طبقا للتوجيهات والتعليمات ويتم تنفيذ العملية تحت اشراف الادارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الاحمر النابعة لقطاع المياه الجوفية بوزارة الري.