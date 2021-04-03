شكرا لقرائتكم خبر عن السنوسي يتابع القوافل الطبية في بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إطلاق قافلة طبية مجانية بقرى بر بحرى، وتمركزها الأخير بقرية القصبة، بدءً من اليوم السبت وتنتهى غدآ الأحد، مشيرا إلى أن القافلة الطبية مجانية للمواطنين في المناطق النائية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حياة كريمة.

كما أوضح رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه سيتم توجيه قوافل طبية أخرى للقرى الأكثر احتياجاً، مع الإلتزام باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وجاء ذلك بحضور أشرف الطبجى، رئيس الوحدة المحلية لقرية بر بحرى.

بلطيم

بلطيم

بلطيم

بلطيم

بلطيم

بلطيم