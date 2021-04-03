شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يفتتح مشروعات خدمية بمركز ناصر بتكلفة 26 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، عددا من المشروعات الخدمية في قطاع التعليم العام والأزهري بمركز ومدينة ناصر بتكلفة إجمالية 26 مليون جنيه تقريبا، ضمن برنامج افتتاحات العيد القومي للمحافظة، في إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال دعم وتحسين مستوى المرافق والخدمات الحيوية.

في التفاصيل، افتتح المحافظ مدرسة المستشار زكريا عوض الله للتعليم الأساسي بعزبة عوض الله «إنشاء جديد»، التي نفذتها هيئة الأبنية التعليمة المقامة على مساحة إجمالية 1300متر بتكلفة 5 ملايين و611 ألف جنيه، وتتكون من دور أرضى و4 أدوار علوية تحوي 11 فصلا دراسيا، ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض، وتمثل إضافة متميزة لمنظومة التعليم في المرحلة الابتدائية، وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.

كما افتتح المحافظ المعهد الديني الأزهرى للبنين «إعدادي وثانوي»، بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 18 مليونا و500 ألف جنيه ضمن خطة الأزهر، حيث تبلغ المساحة الإجمالية 3000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبني 900 متر وفناء 2000 متر، ويتكون من 4 أدوار علوية تضم 26 فصلاَ دراسياً ويخدم أهالي قرى مركز ناصر، وتضمنت الزيارة أيضاً قيام المحافظ بافتتاح المبنى الإداري لقرية الحمام على مساحة 200 متر وتكلف إنشاؤه مليون و200 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية، حيث يخدم المجلس القروي أكثر من 27 ألف بقرية الحمام وتوابعها من القرى والعزب والنجوع.

كان المحافظ استهل زيارته لمركز ناصر بافتتاح المحطة الوسيطة بقرية بني خليفة بتكلفة 18 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة، بجانب افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية دلاص بتكلفة 60 مليون جنيها، ضمن برنامج افتتاحات مركز ومدينة ناصر بمناسبة العيد القومي للمحافظة.