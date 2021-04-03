شكرا لقرائتكم خبر عن موكب المومياوات الملكية .. الملكة تي (15) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع غروب شمس اليوم السبت، تبدأ مومياء الملكة تي، في التحرك ضمن موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية

والملكة تي، هي الزوجة الملكية العظيمة للملك أمنحتب الثالث.

تم العثور على مومياء الملكة تي، في مقبرة أمنحتب الثاني بوادى الملوك في الأقصر عام 1898.

وسيتم نقل مومياء الملكة ضمن موكب المومياوات الملكية على عربات مخصصة لنقل 22 مومياء تسير عبر شوارع القاهرة.

وتأتي عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.

ويضم موكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ومن المقرر أن يتحرك موكب المومياوات من المتحف المصري إلى ميدان التحرير ثم إلى ميدان سيمون بوليفار ثم إلى كورنيش النيل حتي حي السيدة زينيب ثم مصر القديمة وحتي منطقة الفسطاط ومتحف الحضارة.

ويحظى الحدث بتغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.