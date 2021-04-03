شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور العامري: خريطة الأمية في مصر ترتفع بين الإناث بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاشور العامري، رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن قضية الأمية تحظى بإهتمام بالغ من القيادة السياسية بهدف إعلان مصر خالية من الأمية خلال السنوات القليلة المقبلة.

قال رئيس هيئة محو الأمية خلال مشاركته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات والمتحررات من الأمية والأيتام، بمدينة القناطر الخيرية، برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وحضور أشرف بدوى، رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالقليوبية، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية والنواب ابو سريع أمام وعادل عامر وسمير البيومى وإبراهيم عويس إلى تبنى الدولة لخطة طموحة لتعليم الكبار تهدف إلى إعلان مصر خالية من الأمية خلال سنوات قليلة.

أضاف «العامرى»، أن الهيئة تقدم فرصا لتعليم الكبار من خلال فتح فصول محو الأمية ودمجهم في الحياة الاقتصادية ومن خلال تعلمهم لحرف صغيرة واكسابهم التكنولوجيا لمواكبة العصرمشيرا إلى ان هناك بروتوكولات تعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والجامعات للمشاركة في مواجهة قضية الأمية.

أوضح أن نسبة الأمية في مصر ليست بالكبيرة وخريطة الأمية ترتفع نسبتها في الإناث عن الذكور بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية ومنها الزواج المبكر للإناث والذى تسعى الدولة لمواجهته بكل قوة ومن خلال تشريعات وقوانين صارمة ومن خلال التوعية بمخاطرها.

وأشار إلى أن هناك 30 بروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية في هذا الصدد.

احتفالية تكريم الأمهات المثاليات والمتحررات من الأمية والأيتام

احتفالية تكريم الأمهات المثاليات والمتحررات من الأمية والأيتام

احتفالية تكريم الأمهات المثاليات والمتحررات من الأمية والأيتام