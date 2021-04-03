شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يسلمان ٤٠ عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محمد سعفان وزير القوي العاملة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتسليم 40 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص.

واطمأن الوزير على مرتبات المعينين، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة» لهذه الفئة واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى الجمهورية واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم وذلك بحضور كل من اللواء عبدالفتاح الشحات ومحمد أحمد الجبلاوى ومصطفى محمود مصطفى ورحاب الغول اعضاء مجلس النواب وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والاقصر وأحمد عبدالوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وقال وزير القوي العاملة أننا مستمرون نحو الإنطلاق لبذل المزيد من الاهتمام بذوي الهمم والعزيمة من تدريب وتشغيل، مشددًا على أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية مضيفا أن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة «مصر بكم أجمل» بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في الاهتمام برعاية هذه الفئة وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

وشدد سعفان على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم والعزيمة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم وتجعل لكل فرد منهم دخلا ثابت حتي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مقدما خالص شكره للشركات التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة .

ومن جانبه ذكر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ان المحافظة عقدت عدة اجتماعات مع رؤساء المصانع والشركات العاملة بالمحافظة لإستيفاء نسبة الـ ٥٪؜ بها مؤكدا انه من واجبنا نحو هذه الفئة ومن حقهم علينا أن نشاركهم حياتهم ويشاركونا حياتنا ونساعدهم على الاندماج في المجتمع من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة تتناسب مع قدراتهم الخاصة مشيرا إلى أن اجهزة المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل دعم وتمكين ذوى الهمم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل العناية بهم.

وزير القوى العاملة يسلم ٤٠ عقدا لذوى الهمم

وزير القوى العاملة يسلم ٤٠ عقدا لذوى الهمم

وزير القوى العاملة يسلم ٤٠ عقدا لذوى الهمم

وزير القوى العاملة يسلم ٤٠ عقدا لذوى الهمم