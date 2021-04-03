شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن جداول تشغيل شهر رمضان.. وتعديلات بمواعيد قطارات بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط بمناسبة حلول شهر رمضان بما يتماشى مع مواعيد هذا الشهر الكريم ابتداءً من أول أيام شهر رمضان الموافق يوم الثلاثاء 13/4/2021 وبيانها كالتالى :

أولا : خط القاهرة / الإسكندرية :

• قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الاسكندرية الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 يصل الاسكندرية الساعة 22.30

• قيام قطار 928 مكيف الاسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلا من الساعة 18.00 يصل القاهرة 18.50

• قيام قطار 926 مكيف الاسكندرية / القاهرة الساعة 19.30 بدلا من الساعة 19.00 يصل القاهرة 22.00

• قيام قطار 23 مكيف القاهرة / الاسكندرية الساعة 17.30 بدلا من الساعة 17.25 يصل الاسكندرية الساعة 21.40

• قيام قطار 572 سياحى الاسكندرية / بورسعيد الساعة 16.10 بدلا من الساعة 15.55 يصل بورسعيد 22.30

• قيام قطار 31 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من الساعة 19.59 يصل الاسكندرية الساعة 22.10

• قيام قطار 32 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15

ثانيا : خط القاهرة / بورسعيد :

• قيام قطار 959 سياحى القاهرة / الاسماعيلية 17.20 بدلا من الساعة 17.45 يصل الاسماعيلية الساعة 20.20

ثالثا : خط طنطا / المنصورة :

• قيام قطار 297 اكسبريس طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 7.35 بدلا من الساعة 7.45 ووقوفه بمحطتى منية شنتنا عياش و صفط تراب يصل المنصورة الساعة 8.50

• قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا الساعة 13.40 بدلا من الساعة 13.00 يصل المنصورة الساعة 15.10

• وقوف قطار 292 اكسبريس المنصورة / طنطا بمحطة صفط تراب يصل طنطا الساعة 14.45.

رابعا : تعديل ميعاد قطار خدما العباسية :

• قطار 2107 كوبرى الليمون / العباسية الساعة 8.45 يصل الساعة 9.05.

• قطار 2018العباسية / كوبرى الليمون الساعة 13.05 يصل الساعة 13.25.

خامسا : تعديل ميعاد قطار خدما التبين :

• قطار2103 التبين / القاهرة من التبين الساعة 13.30 يصل الساعة القاهرة الساعة 14.35

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود جميع مواعيد القطارات السابقة لمواعيدها الحالية.