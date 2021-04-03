شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يعلن دعم العمالة العائدة من الخارج بإقامة مشروعات صغيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة قنا، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، وذلك بحضور محمود العمارى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر وأحمد عبد الوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة. بهدف مساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة.

وقال وزير القوى العاملة، فى مستهل كلمته، إن القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع ملائم كبديل لمجال عملها فى أى دولة أخرى، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة دائما وأبدا فى خدمتهم.

وأضاف أنه حرص على مقابلتهم لكى يطمئن على نجاح مشروعاتهم الصغيرة التى تقدموا بها، وفى نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، حتى يتمكنوا من النجاح مشيدا بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات ومحافظة قنا، وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى من أجل التعاون لخدمة العمالة العائدة من الخارج وخريجى التدريب، كما أشاد بدوره فى تنظيم العملية، ويسعى لتلبية طلبات المتدربين ويسهل جميع الإجراءات لتوفير ما يحتاجون إليه لعمل مشروعاتهم.

وتابع سعفان حديثه للعمالة العائدة: "ابدأ مشروعك"، ولا يجب الاستهانة به، ابدأ صغيرا واصقل من نفسك ومهاراتك للوصول للمستوى المطلوب، وهذه هى الفكرة العامة للمبادرة، موجها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات بعمل دورات تدريبية على الفور اعتبارا من غد الأحد للعمالة العائدة لدراسة احتياجات المتدربين للعمل على توفيرها وتذليل العقبات أمامهم فى الفترة المقبلة، مع توفير العمالة المدربة اللازمة لمشروعاتهم من خلال المديرية بما يتناسب مع مجالات عملهم كما وجه مديرية القوى العاملة بمتابعة الوظائف بالنسبة للعمالة العائدة، وذلك لاستبيان المجالات التى يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفى لهم لإعادة دمجهم فى سوق العمل الداخلى بتوفير فرصة عمل مناسبة مشيرا إلى أن حلم الوزارة هو الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجى التدريب والعمالة العائدة، والتى بنجاحها يكلل نجاح الوزارة فى توفير فرص عمل والقيام بدورها فى المجتمع، نحو المساعدة فى تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

من جانبه قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا شكره لوزير القوى العاملة على اهتمامه ومساندته للعاملين بمحافظة قنا فى كافة القطاعات الخدمية مشيرا الى ان مديرية القوى العاملة بقنا أعدّت حصرا بالعمالة المصرية العائدة من الخارج وتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التى يرغبون فى اقامتها مؤكدا ان المحافظة سوف تقدم كافة التسهيلات اللازمة لافتا الى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل يد تبنى وتعمر ولذا فإن المحافظة تعمل على إلزام اصحاب المصانع والمشروعات بإعطاء الأولوية فى التشغيل للشباب القنائى وهو ما احدث مؤخرا تغيراً ملموساً فى ثقافة الشباب بالاتجاه إلى العمل الحر.

واستعرض محمود العمارى الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير والمتناهية الصغر منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات، وحدد الشروط الواجب توفرها فى المتقدمين، أولها الأهلية القانونية من سن 21 سنة وحتى 60 عاما، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، فضلا عن ألا يعمل المتقدم فى وظيفة حكومية أو قطاع عام أو مؤمن عليه.



العمال خلال لقاء وزير القوى العاملة



جانب من اللقاء