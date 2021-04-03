شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مساحة زراعة قصب السكر فى مصر 360 ألف فدان وتتركز فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عش مدير معهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجنة من هيئة تنمية الصعيد يمثلها اللواء مهندس حسن العفيفى والهيئة العربية للتصنيع ويمثلها المهندس سيد الدرمللى والمهندس محمد مسعد بالإضافة إلى مدير معهد المحاصيل السكرية قامت بالمرور على محطات البحوث الزراعية بكوم أمبو بأسوان والمطاعنة بالأقصر وشندويل بسوهاج لمعاينة المواقع المخطط تنفيذ الصوب المجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لإنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة.

وأضاف مدير معهد المحاصيل السكرية، فى تصريحات اليوم، أن زراعة قصب السكر بنظام الشتلات المعتمدة والرى الحديث يسهم فى ترشيد المياه وزيادة الإنتاج الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج مما يعود بالنفع على المزارعين.

كما أن طريقة الزراعة بالشتل هى حاليا أحدث تقنية مستخدمة فى زراعة قصب السكر فى أكبر دول زراعة قصب السكر وإنها ستعتبر نقله نوعيه فى إنتاج وزراعة قصب السكر فى مصر ووزارة الزراعة تسعى حاليا إلى التوسع فى زراعتها نظرا لمردودها الإيجابى على المزارعين وعلى النهوض بصناعة السكر واشار إلى أن مساحة زراعة قصب السكر فى مصر تبلغ حوالى 360 ألف فدان وتتركز فى محافظات الصعيد حيث الظروف المناخية الملائمة.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد شهد توقيع بروتوكول تعاون للنهوض بمحصول قصب السكر فى إطار البرنامج القومى للنهوض بالمحاصيل السكرية بين مركز البحوث الزراعية، وهيئة تنمية الصعيد وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.