ساعة الصفر.. عد تنازلي لبدء موكب المومياوات الملكية- "لحظة بلحظة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

22 مومياء ملكية تنطلق في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

أنظار العالم مسلطة على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

ويمكن متابعة العد التنازلي للوقت الدقيق لبدء هذا الحدث العالمي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

ويقدم الخليج 365 تغطية خاصة لموكب النقل المهيب من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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