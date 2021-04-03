ضبط أسلحة بيضاء وهواتف محمولة مع راكبين قادمين من ألمانيا وإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب أسلحة بيضاء وهواتف محمولة، أخفاها راكبين داخل حقائبهما فور وصولهما من ألمانيا وإيطاليا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

اشتبه سالم عابد مأمور الجمارك في راكب مصري الجنسية قادم من ألمانيا، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمود عبد الرؤوف مأمور التفتيش وأحمد الدلهماوي رئيس قسم بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 290 قطعة سلاح أبيض (سكاكين سويس نايف) مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبة.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة ميلانو، اشتبه محمود عبد الرؤوف مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادم من إيطاليا، تم تكليف عبدالله حمدي مأمور التفتيش وأحمد الدلهماوى رئيس قسم لتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 36 محمولا ماركة آيفون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبة.

قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركي ، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.