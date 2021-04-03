نحلم بمليون مشروع.. سعفان يلتقي العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور نواب مجلسي النواب والشيوخ بقنا، والدكتور بركات حسانين مستشار شيخ الأزهر، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لعمال قنا والأقصر، وعبدة هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر، وأحمد عبد الوهاب القائم بعمل مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، ومحمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها.

ووجه الوزير كلامه للعمالة العائدة قائلا : "إبدأ مشروعك"، ولا يجب الاستهانة به، ابدأ صغيرا واصقل من نفسك ومهاراتك للوصول للمستوى المطلوب، وهذه هي الفكرة العامة للمبادرة، موجها مديرية القوي العاملة بالمحافظة ، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات بعمل دورات على الفور اعتبارا من غدا الأحد للعمالة العائدة لدراسة احتياجات المتدربين للعمل على توفيرها وتذليل العقبات أمامهم في الفترة المقبلة، مع توفير العمالة المدربة اللازمة لمشروعاتهم من خلال المديرية بما يتناسب مع مجالات عملهم.

كما وجه الوزير المديرية بمتابعة الوظائف بالنسبة للعمالة العائدة، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة.

وأضاف الوزير خلال لقائه، أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

واستعرض مدير فرع الجهاز الخدمات التي يقدمها الجهاز، منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات، وحدد الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، أولها الأهلية القانونية من سن ٢١ سنة وحتى ٦٠ عاما، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، فضلا عن ألا يعمل المتقدم في وظيفة حكومية أو قطاع عام أو مؤمن عليه.

