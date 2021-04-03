الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان بتخصيص 60 فدانا لإنشاء أبراج سكنية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 63 لعام 2021 بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء أبراج سكنية بالإسكندرية.

وجاء في المادة الأولى: يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 254437.45 متر مربع بما يعادل 60.58 فدان بقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بالإسكندرية /صواري) بغرض إقامة مشروع عمراني إسكاني متكامل (أبراج سكنية) وذلك طبقاً للحدود والمخطط الموضحين على الخريطة المرفقة بهذا القرار وتعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القرار ومتممة ومكمله لأحكامة.

ونصت المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ كل فيما يخصه.